МИД Китая выразил решительный протест послу США из-за прибытия Пелоси на Тайвань

Министерство иностранных дел КНР вызвало посла США в Пекине и выразило ему решительный протест из-за визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщается в заявлении китайского внешнеполитического ведомства, опубликованном вечером во вторник, 2 августа.
«Замминистра иностранных дел КНР Се Фэн был уполномочен вызвать в срочном порядке посла США в Китае Бернса в МИД, чтобы от лица правительства КНР выразить США жёсткое представление и протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Пелоси на Тайвань», — уточняется в сообщении (цитата по РИА Новости).
Напомним, ранее в МИД КНР заявили, что Китай примет все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности в ответ на прилёт Нэнси Пелоси на Тайвань. Армия КНР находится в режиме повышенной боеготовности. Об этом 2 августа заявили в министерстве обороны Китая.