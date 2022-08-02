МИД Китая выразил решительный протест послу США из-за прибытия Пелоси на Тайвань

Министерство иностранных дел КНР вызвало посла США в Пекине и выразило ему решительный протест из-за визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщается в заявлении китайского внешнеполитического ведомства, опубликованном вечером во вторник, 2 августа.

«Замминистра иностранных дел КНР Се Фэн был уполномочен вызвать в срочном порядке посла США в Китае Бернса в МИД, чтобы от лица правительства КНР выразить США жёсткое представление и протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Пелоси на Тайвань», — уточняется в сообщении (цитата по РИА Новости).

