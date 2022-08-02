Суд арестовал обвиняемого в убийстве петербуржца, тело которого нашли по частям

Колпинский районный суд Петербурга определил под стражу Константина Сидорова, признавшего вину в убийстве товарища. Тюремный быт ему знаком не понаслышке, против возвращения к нему мужчина не возражал.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 2 августа 42-летнего Сидорова доставили в суд с ходатайством следствию об аресте. Обвиняемый, уже успевший рассказать о том, как взялся за бензопилу, чтобы избавиться от тела убитого товарища, с мерой пресечения согласился.