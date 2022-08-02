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    Суд арестовал обвиняемого в убийстве петербуржца, тело которого нашли по частям

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    Колпинский районный суд Петербурга определил под стражу Константина Сидорова, признавшего вину в убийстве товарища. Тюремный быт ему знаком не понаслышке, против возвращения к нему мужчина не возражал.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 2 августа 42-летнего Сидорова доставили в суд с ходатайством следствию об аресте. Обвиняемый, уже успевший рассказать о том, как взялся за бензопилу, чтобы избавиться от тела убитого товарища, с мерой пресечения согласился.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    За решёткой Сидорову предстоит оставаться как минимум до конца сентября. Новой обстановка не станет: мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж, смертельные побои и убийство.

    В ролике, опубликованном Следственным комитетом, колпинец рассказывает, что толкнул знакомого, приехавшего к нему 12 июля, а потом все «само как-то получилось». По словам мужчины, он разложил части тела по пакетам, увёз в лес, где «тихо, спокойно и темно», и закопал.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Останки 42-летнего петербуржца, о пропаже которого в полицию заявила дочь, нашли неподалёку от деревни Чёрное в Волосовском районе Ленобласти. Участники расследования рассматривают версию об убийстве из ревности.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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