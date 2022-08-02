СМИ: Делегация Пелоси забронировала 48 номеров в отеле на Тайване

Делегация спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси забронировала 48 номеров в отеле Grand Hyatt в Тайбэе — столица Тайваня. Об этом 2 августа сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Саньли».

По данным СМИ, Пелоси может прибыть на Тайвань в 16:20 мск — на час раньше публиковавшегося времени ранее.



Для делегации якобы забронировали целый этаж, потому что она будет состоять из 40 человек.