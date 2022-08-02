Много-много больших луж. Петербуржцы показали последствия ночного дождя

За ночь на 2 августа в Петербурге выпало более трети нормы осадков, сообщает Водоканал. Жители города в соцетях выкладывают фотографии и видео с последствиями дождливой ночи.
«Озеро» из лужи на площади Ленина.
Читательница «Фонтанки» Полина
Судя по публикациям, петербуржцев удивили большие лужи на дорогах. В Водоканале рассказали, что скопление воды зафиксировали по таким адресам:
- Стачек пр., д. 81, под трамвайным мостом;
- Октябрьская наб., на пересечении с ул. Крыленко;
- Московский пр., д. 152–158;
- Стачек пр., д. 99;
- Синопская наб., под мостом А. Невского;
- Испытателей пр., в районе Светлановской площади;
- Мкр. Славянка, у торгового комплекса Green Park.