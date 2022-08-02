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    Много-много больших луж. Петербуржцы показали последствия ночного дождя

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    За ночь на 2 августа в Петербурге выпало более трети нормы осадков, сообщает Водоканал. Жители города в соцетях выкладывают фотографии и видео с последствиями дождливой ночи.

    «Озеро» из лужи на площади Ленина.

    Читательница «Фонтанки» Полина

    Судя по публикациям, петербуржцев удивили большие лужи на дорогах. В Водоканале рассказали, что скопление воды зафиксировали по таким адресам:

    • Стачек пр., д. 81, под трамвайным мостом;

    • Октябрьская наб., на пересечении с ул. Крыленко;

    • Московский пр., д. 152–158;

    • Стачек пр., д. 99;

    • Синопская наб., под мостом А. Невского;

    • Испытателей пр., в районе Светлановской площади;

    • Мкр. Славянка, у торгового комплекса Green Park.

    Вечером 1 августа Смольный объявил в городе «оранжевый» уровень опасности из-за сильных дождей. Накануне синоптик рассказал, когда ждать сухой погоды.

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