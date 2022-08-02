В Петербурге за ночь выпало более трети месячной нормы осадков. Водоканал выявил «лидеров по осадкам» среди районов

В ночь на второе августа в Петербурге выпало более трети месячной нормы осадков — 35,23 миллиметра. В городскую систему водоотведения попали почти 3,5 млн кубических метров стоков. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Водоканала.



Наибольшее количество осадков выпало в Колпинском (48,18 мм), Пушкинском (42,93 мм) и Красносельском (42,81 мм) районах.



«За это время в адрес предприятия поступило 126 заявок на возникновение скоплений воды <…> В настоящее время вся вода полностью принята в систему дождевой канализации», — рассказали в Водоканале.

