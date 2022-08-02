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    Синоптик рассказал, когда ждать окончания дождей в Петербурге

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    В Санкт-Петербурге погода во вторник, 2 августа, будет определяться тыловой частью циклона. Сегодня в городе будет облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

    Об этом рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха — 20…22 градуса тепла, ветер южный и юго-западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба — около нормы.

    Уже в среду, 3 августа, ожидается преимущественно сухо и немного теплее.

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