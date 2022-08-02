Синоптик рассказал, когда ждать окончания дождей в Петербурге

В Санкт-Петербурге погода во вторник, 2 августа, будет определяться тыловой частью циклона. Сегодня в городе будет облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.



Об этом рассказал ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Температура воздуха — 20…22 градуса тепла, ветер южный и юго-западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба — около нормы.



Уже в среду, 3 августа, ожидается преимущественно сухо и немного теплее.