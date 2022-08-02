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    В Москве продлили задержание инспектору МЧС по делу о сгоревшем хостеле. СК уверен, что глаза ему закрыли 4 бутылки алкоголя

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    Пресненский райсуд Москвы отложил избрание меры пресечения инспектору пожнадзора, проверявшему сгоревший хостел. Поблажки владельцам помещения он не признаёт.

    Как сообщает столичный Следственный комитет 1 августа, следствие просило суд арестовать старшего инспектора отдела надзорной деятельности управления по ЮАО городского ГУ МЧС. Роману Сабельникову вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия.

    Старший инспектор в ходе проверки хостела до того, как там произошел пожар, якобы «ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности», слукавил в документации и сокрыл материалы о правонарушении по части 14 статьи 19.5 КоАП. Санкции за повторное невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, предусматривают в том числе административное приостановление работы юрлица.

    По версии следствия, Сабельников проводил внеплановую проверку ООО «Мосмед» вместе с неустановленным лицом, обоих с руководством общества связывали неслужебные отношения, пишет ТАСС.

    Предупреждение в адрес администрации вместо протокола, опираясь на который суд мог бы прикрыть хостел, было небезвозмездным. По словам следователя, благодарность инспектору выразили четырьмя бутылками дорогостоящего алкоголя.

    Сабельников вину не признаёт. Его адвокат настаивает, что оснований добиваться остановки работы хостела не было. Суд продлил срок задержания обвиняемого на 72 часа, чтобы на заседание предоставили больше материалов, характеризующих инспектора.

    Пожар на первом этаже в хостеле на Алма-Атинской улице, 7/2, начался незадолго до полуночи 29 июля, к часу ночи его потушили. Огонь охватил 100 квадратных метров, погибли восемь человек. Учредителя и гендиректора хостела арестовали. По версии следствия, отец и дочь подделывали документы и удаляли переписки, мешая расследованию.

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