В Москве продлили задержание инспектору МЧС по делу о сгоревшем хостеле. СК уверен, что глаза ему закрыли 4 бутылки алкоголя

Старший инспектор в ходе проверки хостела до того, как там произошел пожар, якобы «ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности», слукавил в документации и сокрыл материалы о правонарушении по части 14 статьи 19.5 КоАП. Санкции за повторное невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, предусматривают в том числе административное приостановление работы юрлица.

По версии следствия, Сабельников проводил внеплановую проверку ООО «Мосмед» вместе с неустановленным лицом, обоих с руководством общества связывали неслужебные отношения, пишет ТАСС .

Предупреждение в адрес администрации вместо протокола, опираясь на который суд мог бы прикрыть хостел, было небезвозмездным. По словам следователя, благодарность инспектору выразили четырьмя бутылками дорогостоящего алкоголя.



Сабельников вину не признаёт. Его адвокат настаивает, что оснований добиваться остановки работы хостела не было. Суд продлил срок задержания обвиняемого на 72 часа, чтобы на заседание предоставили больше материалов, характеризующих инспектора.