Установлены личности погибших при пожаре в московском хостеле. Среди них два пенсионера

Установлены личности восьмерых погибших в загоревшемся хостеле на юге Москвы. Данные об их возрасте публикует 29 июля пресс-служба столичной прокуратуры.
Все погибшие — мужчины: двое 60-летних, двое 38-летних, 19-летний, 33-летний и 35-летний. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
Как писала «Фонтанка», причиной пожара стал аварийный режим работы энергосети. По данным СК РФ, одна из основных версий пожара — неисправность электропроводки.
Пожар на Алма-Атинской улице, дом 7, корп. 2, на первом этаже, где находится хостел, начался незадолго до полуночи. Огонь охватил 100 кв. м. Потушили его в 00:47. Погибли восемь человек, одного удалось спасти, 200 были эвакуированы.