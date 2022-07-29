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    Стала известна причина смертельного пожара в московском хостеле, где погибли восемь человек

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    Аварийный режим работы энергосети стал причиной смертельного пожара в хостеле на юге Москвы, где погибли 8 человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах 29 июля сообщает ТАСС.

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    По данным СК РФ, одна из основных версий пожара — неисправность электропроводки.

    В столичной прокуратуре заявили, что в хостеле на Алма-Атинской улице грубо нарушались требования пожарной безопасности.

    «Фонтанка» писала, что, по уточнённой информации, число пострадавших при пожаре в московском хостеле возросло до восьми человек. Ранее сообщалось о шестерых. Среди восьмерых погибших трое оказались гражданами России.

    Напомним, пожар на Алма-Атинской улице, дом 7, корп. 2, на первом этаже, где находится хостел, начался незадолго до полуночи. Огонь охватил 100 кв. м. Потушили его в 00:47. Погибли восемь человек, одного удалось спасти, 200 были эвакуированы.

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