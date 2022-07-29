Стала известна причина смертельного пожара в московском хостеле, где погибли восемь человек

Аварийный режим работы энергосети стал причиной смертельного пожара в хостеле на юге Москвы, где погибли 8 человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах 29 июля сообщает ТАСС.
По данным СК РФ, одна из основных версий пожара — неисправность электропроводки.
В столичной прокуратуре заявили, что в хостеле на Алма-Атинской улице грубо нарушались требования пожарной безопасности.
«Фонтанка» писала, что, по уточнённой информации, число пострадавших при пожаре в московском хостеле возросло до восьми человек. Ранее сообщалось о шестерых. Среди восьмерых погибших трое оказались гражданами России.
Напомним, пожар на Алма-Атинской улице, дом 7, корп. 2, на первом этаже, где находится хостел, начался незадолго до полуночи. Огонь охватил 100 кв. м. Потушили его в 00:47. Погибли восемь человек, одного удалось спасти, 200 были эвакуированы.