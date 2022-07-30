Владельцев сгоревшего в Москве хостела арестовали — СК утверждает, что они пытались подделать документы

Отца и дочь — учредителя и гендиректора, соответственно, — отправили в изолятор по делу об оказании опасных услуг, которые стали причиной смерти восьми человек. Следствие утверждает, что родственники подделывали документы и удаляли переписки.

Об аресте Рауфа и Элеоноры Мироновых 30 июля сообщает пресс-служба столичных судов. Оба останутся в СИЗО до 29 сентября. Следствие во время заседания утверждало, что Мироновы противодействовали следствию, подделывали документы и давали не те. Элеонора якобы удалила на своем телефоне все переписки.