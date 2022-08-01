Шевчук просит суд рассмотреть дело о дискредитации армии в Петербурге

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук направил в уфимский суд ходатайство о переносе рассмотрения административного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП) в Петербург. Об этом «Фонтанке» рассказал адвокат музыканта Александр Передрук.

«Такое заявление уже было направлено самим Юрием Юлиановичем в Советский районный суд города Уфы по почте. 5 августа я планирую принять участие в судебном заседании и также настаивать на поданном ходатайстве и подать ходатайство аналогичного содержания», — объяснил Передрук.