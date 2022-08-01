Шевчук просит суд рассмотреть дело о дискредитации армии в Петербурге

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук направил в уфимский суд ходатайство о переносе рассмотрения административного дела о дискредитации Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП) в Петербург. Об этом «Фонтанке» рассказал адвокат музыканта Александр Передрук.
«Такое заявление уже было направлено самим Юрием Юлиановичем в Советский районный суд города Уфы по почте. 5 августа я планирую принять участие в судебном заседании и также настаивать на поданном ходатайстве и подать ходатайство аналогичного содержания», — объяснил Передрук.
По словам адвоката, Шевчук не собирается посещать судебные заседания, если рассмотрение дела не перенесут в Петербург.
Напомним, что Юрию Шевчуку вменяют дискредитацию российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) после майского концерта в Уфе, где он обратился к залу с речью о том, что такое Родина. Позже Шевчук рассказал о подробностях случившегося.
Дело два месяца путешествовало из Уфы в Петербург и обратно. В итоге оно осело в столице Башкортостана. Судебное заседание назначили на 5 августа.