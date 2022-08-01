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    Боевые действия на Украине

    Губернатор Севастополя Развожаев назвал город «прифронтовым»

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    Севастополь в настоящее время является прифронтовым городом, поэтому в нем введен «желтый» уровень террористической опасности. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил губернатор Михаил Развожаев.

    «Желтый» уровень опасности ввели в Севастополе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.

    «Правоохранительные органы разбираются с причинами происшедшего, но, тем не менее, надо отчетливо понимать, что Севастополь — прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями», — заявил глава города на оперативном совещании правительства (цитата по РИА Новости).

    Ранее «Фонтанка» писала, что в результате атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе были ранены шесть человек. Позднее стало известно, что нападение дрона было совершено не со стороны ВСУ, как предполагалось изначально, а непосредственно из города. СК возбудил уголовное дело.

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