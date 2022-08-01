Губернатор Севастополя Развожаев назвал город «прифронтовым»

Севастополь в настоящее время является прифронтовым городом, поэтому в нем введен «желтый» уровень террористической опасности. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Желтый» уровень опасности ввели в Севастополе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.



«Правоохранительные органы разбираются с причинами происшедшего, но, тем не менее, надо отчетливо понимать, что Севастополь — прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями», — заявил глава города на оперативном совещании правительства (цитата по РИА Новости).