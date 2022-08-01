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    В Крыму возбудили уголовное дело после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота

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    После взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба СК РФ.

    В шесть часов утра 31 июля на территории штаба Черноморского флота взорвался беспилотник, начиненный поражающими элементами, предварительно установили в СК. В результате взрыва пострадали шесть человек, которых оперативно госпитализировали. Также частично разрушена стена, повреждены окна и фасад здания.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в результате атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе были ранены шесть человек. Позднее стало известно, что нападение дрона было совершено не со стороны ВСУ, как предполагалось изначально, а непосредственно из города.

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