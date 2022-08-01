В Крыму возбудили уголовное дело после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота

После взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба СК РФ.



В шесть часов утра 31 июля на территории штаба Черноморского флота взорвался беспилотник, начиненный поражающими элементами, предварительно установили в СК. В результате взрыва пострадали шесть человек, которых оперативно госпитализировали. Также частично разрушена стена, повреждены окна и фасад здания.