Самолет Нэнси Пелоси подразнил китайцев и все же направился, как обещал, не на Тайвань, а в Сингапур

Спустя несколько часов неопределенности полета «Боинга» спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, стало понятно, куда он летит. От этого зависела развязка одного из самых напряженных международных скандалов последних дней.

Фото: Flightradar24 Поделиться Поделиться





Дело в том, что Нэнси Пелоси намекнула, что может посетить Тайвань — остров, который считает себя самостоятельным государством, но Китай — своей территорией. Визит официального представителя США туда китайские власти называли неприемлемыми и пригрозили крупными международными проблемами. Чтобы подкрепить свои слова, китайская армия начала показательные учения с боевыми стрельбами на материке прямо напротив Тайваня, а китайский флот заблокировал судоходство в проливе.

В ответ на это в сторону Тайваня была направлена американская авианосная группа, а в аэропорту на острове развернута система ПВО. В первый день конфликта, 30 июля, десятки тысяч пользователей сервиса Flightradar24 по всему миру напряженно следили за маршрутом самолета Нэнси Пелоси, однако она остановилась на полпути — на Гавайях. На следующий день сайт конгресса опубликовал официальную программу азиатского турне своего спикера. Она намеревается посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Тайвань в списке не значится.

Самолет Нэнси Пелоси добрался 31 июля до острова Гуам, а оттуда начал следовать курсом на Манилу — столицу Филиппин. Их тоже не было в списке стран, которые планирует посетить Пелоси. И с географической точки зрения, этот курс примерно посередине от Гуама между Сингапуром и Тайванем. В какой-то момент правительственный «Боинг» совершил маневр, изменив курс на тайваньский. Однако позже самолет снова вильнул и несколько часов продолжал следовать в Манилу. Определить, куда именно повернет «Боинг», сторонние наблюдатели не могли — в системе Flightradar24 пункт назначения указан не был. Однако около 20:20 мск борт вновь совершил поворот — на юго-запад, а значит, в сторону Сингапура. Потрепав нервы всем, кто следил за этим маршрутом, спикер конгресса США все же решила не обострять отношения с Китаем и не провоцировать скандал.