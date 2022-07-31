«Ты морячка, я моряк». Посмотрите, как петербуржцы танцевали, пели и плескались в День ВМФ

День ВМФ в Петербурге плавно движется к своему завершению. Но пока город замер в ожидании праздничного салюта, «Фонтанка» покажет вам, как умеют веселиться моряки и их спутницы.
Так, например, фонтан у Дворцовой площади был атакован скучающими по воде. Мужчины в тельняшках устроили мокрую вечеринку, как следует намочив девушку в пилотке. Ну а завершилось все заплывом. Люди в годах не рискнули мочить ноги, но тоже от души повеселились под тематические песни. За этим ликованием удивленно наблюдали дети.
Напомним, что празднование Дня ВМФ в Петербурге «Фонтанка» транслирует в текстовом формате на сайте и в телеграм-канале, а также с помощью супервидовой веб-камеры, направленной на акваторию Невы и центр города.