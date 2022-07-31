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    Мужчина в тельняшке искупался в фонтане возле Эрмитажа, пока Росгвардия охраняла Адмиралтейство

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    Неформальная традиция купания в фонтане в День Военно-морского флота была соблюдена в Петербурге. Как передает корреспондент «Фонтанки», мужчина в тельняшке и шортах залез в фонтан возле Эрмитажа 31 июля. Бегая по колено в воде, он брызгал водой на обступивших фонтан зрителей, которые снимали его на смартфоны.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    В то же время фонтан возле Адмиралтейства огородили забором и выставили охрану Росгвардии, чтобы преградить путь нежелательным купальщикам. Подробнее о том, как происходит празднование Дня ВМФ в Петербурге, читайте в трансляции «Фонтанки».

    Самые лучшие кадры с Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ и посвященный этому событию видеосюжет смотрите здесь.

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