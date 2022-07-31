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    Появилось видео из Севастополя спустя мгновения после утреннего взрыва

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    Кадры утренней атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе опубликовал Telegram-канал «Изнанка Севастополя». На видео клубы дыма поднимаются над зданием в центре города. Очевидцы посчитали, что упал любительский самолёт.

    Изнанка Севастополя

    Рано утром 31 июля самодельный беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство в Севастополе — на территории штаба Черноморского флота. По данным ТАСС, атаковавший штаб дрон был самодельным, на нём установили маломощное взрывное устройство. Атака беспилотника на штаб Черноморского флота была совершена из Севастополя, сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. При ударе из-за разлёта осколков оконных стёкол пострадали шесть человек. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — легкой.

    Власти Севастополя из-за происшествия ввели в городе «жёлтый» уровень террористической опасности.

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