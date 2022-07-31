В Севастополе ввели жёлтый уровень террористической опасности после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота

В Севастополе по итогам внеочередного заседания штаба Антитеррористической комиссии введён «жёлтый» уровень террористической опасности — средний уровень из трёх существующих. Об этом в своём телеграм-канале 31 июля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



При этом глава города уточнил, что данный режим вводится для усиления работы спецслужб и никак не отразится на обычной жизни севастопольцев.

