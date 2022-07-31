В Севастополе ввели жёлтый уровень террористической опасности после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота

В Севастополе по итогам внеочередного заседания штаба Антитеррористической комиссии введён «жёлтый» уровень террористической опасности — средний уровень из трёх существующих. Об этом в своём телеграм-канале 31 июля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
При этом глава города уточнил, что данный режим вводится для усиления работы спецслужб и никак не отразится на обычной жизни севастопольцев.
Одновременно с этим губернатор попросил всех жителей города сохранять спокойствие, «но помнить, что все вместе мы должны быть более бдительными».
Ранее «Фонтанка» писала, что в результате атаки беспилотника на Штаб Черноморского флота в Севастополе были ранены шесть человек. Позднее стало известно, что нападение дрона было совершено не со стороны ВСУ, как предполагалось изначально, а непосредственно из города.