Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota продлевают простой

Петербургские автомобильные заводы Hyundai, Nissan и Toyota продолжают оставаться в режиме простоя. Об этом рассказали «Фонтанке» работники предприятий и источники, близкие к компаниям.
Так, Nissan, по словам сотрудников, не запустит конвейер до конца сентября. Ранее руководство японское компании называло такие же сроки, хотя не исключало, что простой продлится до апреля 2023 года.
На Hyundai производство пока остановлено до конца августа, сообщил источник, близкий к компании. В пресс-службе сроки возобновления выпуска не комментируют. В простое вместе с находится и остальной парке парк поставщиков Hyundai («Сангву Хайтек Рус», «Сэчжонг Рус», «НВХ Рус», «Дувон Рус», «Дэвон Рус», «Донхи Рус» «Шинь Ян Рус» ). Еще один поставщик «Питерформ» уже начал сокращать работников. По словам сотрудников, сам Hyundai также задумывается о поэтапном сокращении штата. «К зиме сократят одну смену, после зимы еще одну, к маю 2023 года останется одна, на случай, если завод заработает», - рассказал собеседник издания.
Завод Toyota, по словам источников «Фонтанки», не запустится до декабря. В пресс-службе не ответили на запрос о сроках простоя.
Автомобильные заводы Петербурга остановились в марте 2022 года из-за проблем с комплектующими, которые возникли из-за спецоперации на Украине. Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что петербургские власти взаимодействуют с топ-менеджерами предприятий и «готовы в любой момент оказать необходимое содействие». «Надо отдать должное владельцам наших автозаводов – они ведут себя очень достойно. Выплачивают сотрудникам не менее 2/3 средней зарплаты. Никого не сокращают и не увольняют иначе, как по личному заявлению», – добавил Беглов.
Подробнее о ситуации читайте в материале «Может, государство вмешается». Петербургский автопром начал увольнять».