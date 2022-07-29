Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota продлевают простой

Петербургские автомобильные заводы Hyundai, Nissan и Toyota продолжают оставаться в режиме простоя. Об этом рассказали «Фонтанке» работники предприятий и источники, близкие к компаниям.



Так, Nissan, по словам сотрудников, не запустит конвейер до конца сентября. Ранее руководство японское компании называло такие же сроки, хотя не исключало, что простой продлится до апреля 2023 года.

На Hyundai производство пока остановлено до конца августа, сообщил источник, близкий к компании. В пресс-службе сроки возобновления выпуска не комментируют. В простое вместе с находится и остальной парке парк поставщиков Hyundai («Сангву Хайтек Рус», «Сэчжонг Рус», «НВХ Рус», «Дувон Рус», «Дэвон Рус», «Донхи Рус» «Шинь Ян Рус» ). Еще один поставщик «Питерформ» уже начал сокращать работников. По словам сотрудников, сам Hyundai также задумывается о поэтапном сокращении штата. «К зиме сократят одну смену, после зимы еще одну, к маю 2023 года останется одна, на случай, если завод заработает», - рассказал собеседник издания.