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    В Петербурге зарезавшему водителя таксисту дали 8 лет строгого режима. В колонию он едет с долгом в 5 млн

    1960
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    Драка в дорожном заторе на Дальневосточном проспекте в Петербурге обернулась для таксиста сроком в колонии строгого режима. От бросавшего его на землю водителя он отбился ножом, единственный удар оказался смертельным.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 29 июля, Невский районный суд признал виновным в убийстве Кадриддина Джураева. В мае прошлого года 24-летний таксист подрался с владельцем «КИА Сид» на Дальневосточном проспекте, схватка попала на видео.

    Судя по тому, что попало в объектив камеры, 26-летний автомобилист был сильнее и буквально бросал своего противника на землю. Джураев решил уравновесить силы ножом.

    Прокуратура показала клинок, удар которого не пережил водитель «КИА». Мужчина умер в больнице. Один из свидетелей рассказывал «Фонтанке», что таксист попытался уехать, но был заблокирован очевидцами и скручен.

    Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры Санкт-Петербурга
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    В пресс-службе компании «Ситимобил» сообщали, что после случившегося проверят таксопарк, в котором работал Джураев.

    Суд приговорил мужчину к 8 годам в колонии строгого режима. В качестве компенсации морального вреда он должен заплатить семье погибшего 5 миллионов 300 тысяч рублей.

    Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры Санкт-Петербурга

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