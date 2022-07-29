В Петербурге зарезавшему водителя таксисту дали 8 лет строгого режима. В колонию он едет с долгом в 5 млн

Драка в дорожном заторе на Дальневосточном проспекте в Петербурге обернулась для таксиста сроком в колонии строгого режима. От бросавшего его на землю водителя он отбился ножом, единственный удар оказался смертельным.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 29 июля, Невский районный суд признал виновным в убийстве Кадриддина Джураева. В мае прошлого года 24-летний таксист подрался с владельцем «КИА Сид» на Дальневосточном проспекте, схватка попала на видео.

