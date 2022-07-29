    Пробки

    3/10

    usd60.2eur61.22
    Куда пойти на выходныеШтаб по реновацииЮноши с говорящими фамилиямиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В ресторане Моргенштерна* «Кайф и точка» нашли несколько нарушений

    2478
    5 комментариев

    Ряд нарушений обнаружили в ресторане рэпера Алишера Моргенштерна* «Кайф и точка» во время проверок. Об этом в пятницу сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичной прокуратуры.

    «В ходе проверок выявлены нарушения требований федерального законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического, о пожарной безопасности и об обороте алкогольной продукции. Допущенные в ресторане грубые нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения», — заявили в ведомстве 29 июля.

    Прокуратура продолжает проверки. По фактам нарушений примут меры прокурорского реагирования.

    Накануне директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, по данным ТАСС, заявила, что поводом для проверок стало их обращение в ведомство с просьбой проверить рестораны из-за многочисленных жалоб.

    В начале апреля в Набережных Челнах в отношении Моргенштерна* возбудили административное дело о пропаганде наркотиков в трех клипах. 20 мая Набережночелнинский горсуд, выявив в клипах передачу наркотиков в книге и способ их употребления, назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

    Летом 2021 года исполнителя оштрафовали на ту же сумму за пропаганду наркотиков в двух клипах. В феврале в отношении рэпера снова возбудили дело.

    Музыкант покинул страну после внимания к себе со стороны главы СК Александра Бастрыкина, который заявил, что тот чуть ли не торгует «запрещенным».

    *Внесён Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close
    close