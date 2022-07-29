В ресторане Моргенштерна* «Кайф и точка» нашли несколько нарушений

Ряд нарушений обнаружили в ресторане рэпера Алишера Моргенштерна* «Кайф и точка» во время проверок. Об этом в пятницу сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичной прокуратуры.

«В ходе проверок выявлены нарушения требований федерального законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического, о пожарной безопасности и об обороте алкогольной продукции. Допущенные в ресторане грубые нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения», — заявили в ведомстве 29 июля.



Прокуратура продолжает проверки. По фактам нарушений примут меры прокурорского реагирования.

Накануне директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, по данным ТАСС, заявила, что поводом для проверок стало их обращение в ведомство с просьбой проверить рестораны из-за многочисленных жалоб.

В начале апреля в Набережных Челнах в отношении Моргенштерна* возбудили административное дело о пропаганде наркотиков в трех клипах. 20 мая Набережночелнинский горсуд, выявив в клипах передачу наркотиков в книге и способ их употребления, назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.