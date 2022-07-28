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    Следователи возбудили дело о халатности полиции после убийства 17-летней в Новосибирске

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    После убийства 17-летней девушки в Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности сотрудников полиции из отдела МВД «Советский». Мать погибшей трижды обращалась в правоохранительные органы и рассказывала, что ее дочь угрожают убить, пишет NGS.RU.

    О подробностях дела 28 июля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Кристину Оберемченко. Следствие полагает, что полицейские не предприняли исчерпывающих мер по обращениям женщины: необоснованно отказывали в возбуждении дел и не проводили полных проверок. В деле говорится, что чувство безнаказанности развязало руки обвиняемому, и он решился на убийство.

    При этом в пресс-службе полицейского главка по региону отметили, что «проверка каждого сообщения в установленном законом порядке проводилась подразделением участковых». Законность отказов в возбуждении дел подтвердили надзорные органы, мерам реагирования на заявления женщины дадут оценку.

    Ранее обвиняемого в убийстве Хушнуда Хамроева арестовали на два месяца. Он заявил, что причиной его поступка была измена.

    Убийство было совершено вечером 26 июля на Лесосечной улице в Новосибирске, в районе Нижняя Ельцовка.

    Предварительно установлено, что между 17-летней девушкой и 27-летним мужчиной начался словесный конфликт на почве ревности, и он нанёс ей не менее 15 ударов ножом. Она скончалась на месте, он скрылся, но вскоре был задержан.

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