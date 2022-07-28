Следователи возбудили дело о халатности полиции после убийства 17-летней в Новосибирске

После убийства 17-летней девушки в Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности сотрудников полиции из отдела МВД «Советский». Мать погибшей трижды обращалась в правоохранительные органы и рассказывала, что ее дочь угрожают убить, пишет NGS.RU.

О подробностях дела 28 июля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета Кристину Оберемченко. Следствие полагает, что полицейские не предприняли исчерпывающих мер по обращениям женщины: необоснованно отказывали в возбуждении дел и не проводили полных проверок. В деле говорится, что чувство безнаказанности развязало руки обвиняемому, и он решился на убийство.



При этом в пресс-службе полицейского главка по региону отметили, что «проверка каждого сообщения в установленном законом порядке проводилась подразделением участковых». Законность отказов в возбуждении дел подтвердили надзорные органы, мерам реагирования на заявления женщины дадут оценку.

Ранее обвиняемого в убийстве Хушнуда Хамроева арестовали на два месяца. Он заявил, что причиной его поступка была измена.

Убийство было совершено вечером 26 июля на Лесосечной улице в Новосибирске, в районе Нижняя Ельцовка.

