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    Писали на могилы и пропагандировали. В Воронеже полиция задержала двух треш-подростков

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    Полиция Воронежа проводит проверку в отношении двоих подростков. Оба — местные жители. Незадолго до задержания оба блистали в социальных сетях.

    Настоящий Воронеж

    Нарушителям 15 и 16 лет, сообщает полиция Воронежской области. В полиции отмечают, что по факту «совершения противоправного деяния на одном из кладбищ» проводится проверка.

    За сухой формулировкой правоохранителей стоят видео, распространившиеся в социальных сетях. На них двое юношей танцуют вульгарные танцы на могилах, писают там же и прославляют нетрадиционные отношения. Некоторые высказывания теоретически могут потянуть на дискредитацию армии.

    Видео сопровождаются откровенно циничными высказываниями в духе: «Я королева, мне все можно».

    Проверку по факту надругательства над могилами поручил провести председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. «Ход и результаты проверки будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — заявляют в СК.

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