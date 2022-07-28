Писали на могилы и пропагандировали. В Воронеже полиция задержала двух треш-подростков

Полиция Воронежа проводит проверку в отношении двоих подростков. Оба — местные жители. Незадолго до задержания оба блистали в социальных сетях.
Нарушителям 15 и 16 лет, сообщает полиция Воронежской области. В полиции отмечают, что по факту «совершения противоправного деяния на одном из кладбищ» проводится проверка.
За сухой формулировкой правоохранителей стоят видео, распространившиеся в социальных сетях. На них двое юношей танцуют вульгарные танцы на могилах, писают там же и прославляют нетрадиционные отношения. Некоторые высказывания теоретически могут потянуть на дискредитацию армии.
Видео сопровождаются откровенно циничными высказываниями в духе: «Я королева, мне все можно».
Проверку по факту надругательства над могилами поручил провести председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. «Ход и результаты проверки будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — заявляют в СК.