Писали на могилы и пропагандировали. В Воронеже полиция задержала двух треш-подростков

Полиция Воронежа проводит проверку в отношении двоих подростков. Оба — местные жители. Незадолго до задержания оба блистали в социальных сетях.

Нарушителям 15 и 16 лет, сообщает полиция Воронежской области. В полиции отмечают, что по факту «совершения противоправного деяния на одном из кладбищ» проводится проверка.

За сухой формулировкой правоохранителей стоят видео, распространившиеся в социальных сетях. На них двое юношей танцуют вульгарные танцы на могилах, писают там же и прославляют нетрадиционные отношения. Некоторые высказывания теоретически могут потянуть на дискредитацию армии.