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    Оспа обезьян

    ВОЗ пока не знает, эффективны ли вакцины от оспы обезьян

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    Всемирная организация здравоохранения пока не имеет данных, позволяющих оценить эффективность существующих вакцин от оспы обезьян. Об этом 27 июля заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

    По его словам, в Канаде, Евросоюзе и США одобрена вакцина MVA-BN. Рассматриваются для использования препараты LC16 и ACAM2000.

    «Однако у нас все еще нет данных об эффективности вакцин против оспы обезьян или о том, сколько доз может потребоваться», — сказал глава ВОЗ (цитата по РИА Новости).

    25 июля профилактические прививки от оспы обезьян начали делать в Нидерландах. Первыми вакцинацию проходят жители Амстердама и Гааги, где выявлено большинство случаев.

    23 июля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. По его данным, на планете зарегистрировано более 16 000 случаев болезни в 75 странах и пять летальных исходов среди зараженных. По его словам, особенно высокий риск вспышка представляет в Европе, в остальном мире умеренный.

    В России пока известно лишь об одном случае — у жителя Петербурга, вернувшегося из Португалии. Он был изолирован в больнице им. Боткина.

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