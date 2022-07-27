ВОЗ пока не знает, эффективны ли вакцины от оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения пока не имеет данных, позволяющих оценить эффективность существующих вакцин от оспы обезьян. Об этом 27 июля заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.



По его словам, в Канаде, Евросоюзе и США одобрена вакцина MVA-BN. Рассматриваются для использования препараты LC16 и ACAM2000.



«Однако у нас все еще нет данных об эффективности вакцин против оспы обезьян или о том, сколько доз может потребоваться», — сказал глава ВОЗ (цитата по РИА Новости).

