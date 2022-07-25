Нидерланды начали профилактическую вакцинацию от оспы обезьян

В Нидерландах началась профилактическая вакцинация от оспы обезьян. Первые прививки сделали в Амстердаме и Гааге, где выявлено больше всего случаев, пишет 25 июля газета NL Times.



Первая группа на вакцинацию составляет 32 тысячи человек. Каждому пациенту введут две дозы вакцины с интервалом в четыре недели. Позже прививки будут делать по всей стране.



Издание сообщает, что по состоянию на прошлый четверг в Нидерландах было зарегистрировано 712 случаев оспы обезьян.

