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    Оспа обезьян

    Нидерланды начали профилактическую вакцинацию от оспы обезьян

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    В Нидерландах началась профилактическая вакцинация от оспы обезьян. Первые прививки сделали в Амстердаме и Гааге, где выявлено больше всего случаев, пишет 25 июля газета NL Times.

    Первая группа на вакцинацию составляет 32 тысячи человек. Каждому пациенту введут две дозы вакцины с интервалом в четыре недели. Позже прививки будут делать по всей стране.

    Издание сообщает, что по состоянию на прошлый четверг в Нидерландах было зарегистрировано 712 случаев оспы обезьян.

    В понедельник стало известно, что ЕС разрешил использование вакцины от оспы обезьян Imvanex компании Bavarian Nordic. Она называет свой препарат «единственным в мире средством против оспы обезьян».

    23 июля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. По его данным, на планете зарегистрировано более 16 000 случаев болезни в 75 странах и пять летальных исходов среди зараженных. По его словам, особенно высокий риск вспышка представляет в Европе, в остальном мире умеренный.

    В России пока известно лишь об одном случае — у жителя Петербурга, вернувшегося из Португалии. Он был изолирован в больнице им. Боткина.

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