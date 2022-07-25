Нидерланды начали профилактическую вакцинацию от оспы обезьян

В Нидерландах началась профилактическая вакцинация от оспы обезьян. Первые прививки сделали в Амстердаме и Гааге, где выявлено больше всего случаев, пишет 25 июля газета NL Times.
Первая группа на вакцинацию составляет 32 тысячи человек. Каждому пациенту введут две дозы вакцины с интервалом в четыре недели. Позже прививки будут делать по всей стране.
Издание сообщает, что по состоянию на прошлый четверг в Нидерландах было зарегистрировано 712 случаев оспы обезьян.
В понедельник стало известно, что ЕС разрешил использование вакцины от оспы обезьян Imvanex компании Bavarian Nordic. Она называет свой препарат «единственным в мире средством против оспы обезьян».
23 июля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. По его данным, на планете зарегистрировано более 16 000 случаев болезни в 75 странах и пять летальных исходов среди зараженных. По его словам, особенно высокий риск вспышка представляет в Европе, в остальном мире умеренный.
В России пока известно лишь об одном случае — у жителя Петербурга, вернувшегося из Португалии. Он был изолирован в больнице им. Боткина.