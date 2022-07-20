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    Оспа обезьян

    Заражённого оспой обезьян обезвредили в Петербурге без продолжения

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    Быстрые действия по изоляции молодого петербуржца с обезьяньей оспой позволили не допустить распространение болезни. Продолжения её развития нет, сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

    Как цитирует учёного 20 июля «Интерфакс», «прошло две недели, то есть инкубационный период. Пока продолжения никакого нет». Горелов также добавил, что уже отработаны схемы лечения и никаких проблем с диагностикой заболевания в России также нет: есть две тест-системы.

    Как писала «Фонтанка», первый случай обезьяньей оспы выявили в Петербурге — её завёз турист из Европы. Какие у него были симптомы — читайте в материале «Фонтанки».

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