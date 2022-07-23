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    ВОЗ объявила оспу обезьян ЧП мирового масштаба

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    Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это наивысший из возможных уровней опасности — максимальная степень предупреждения от организации.

    Как заявил 23 июля Гебрейесус, болезнь быстро распространяется — в мире уже зарегистрировано более 16 000 случаев болезни в 75 странах и пять летальных исходов среди зараженных. По его словам, особенно высокий риск вспышка представляет в Европе, в остальном мире умеренный.

    «Если коротко, мы имеем вспышку заболевания, которая быстро охватила мир благодаря новым способам передачи, о которых мы знаем слишком мало», — заявил глава ВОЗ на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета организации.

    Первый зараженный оспой обезьян выявлен в Петербурге — он был изолирован в больнице им. Боткина. Накануне стало известно, что 10-летний ребенок заразился оспой обезьян на отдыхе в Турции, притом что в его семье никто не болеет.

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