Евросоюз спорит о российском газе. Достаться может Еврокомиссии

В Евросоюзе еще нет единого мнения по предложению Еврокомиссии сократить потребление газа на 15%, но работа в этом направлении продолжается. Об этом 25 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.
По словам «высокопоставленного европейского дипломата», постоянные представители стран ЕС рассматривают идею ограничить права Еврокомиссии. При нынешнем положении дел она сможет ограничивать потребление газа без согласия стран, входящих в союз.
План Еврокомиссии 26 июля рассмотрит Совет ЕС — он должен утвердить или отклонить его большинством голосов. В качестве основных мер защиты от газового кризиса предлагается переход на альтернативное топливо, установление лимитов потребления и другие меры.
В ЕК опасались, что по «Северному потоку» после приостановки на техобслуживание не возобновятся поставки. Он уже начал поступать в Германию, но объемы соответствуют 40-процентной загрузке. Россия объяснила это отсутствием турбины, потом еще один двигатель отправили на ремонт, и поставки снова сократились.