Евросоюз спорит о российском газе. Достаться может Еврокомиссии

В Евросоюзе еще нет единого мнения по предложению Еврокомиссии сократить потребление газа на 15%, но работа в этом направлении продолжается. Об этом 25 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.



По словам «высокопоставленного европейского дипломата», постоянные представители стран ЕС рассматривают идею ограничить права Еврокомиссии. При нынешнем положении дел она сможет ограничивать потребление газа без согласия стран, входящих в союз.