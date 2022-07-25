Бюджет Петербурга пополняется опережающими темпами. Годовой план по доходам на прибыль уже перевыполнен

Петербург досрочно выполнил план по налогу на прибыль организаций. Об этом 25 июля сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

«Поступления налога за первое полугодие 2022 года почти в 3 раза превысили поступления за первую половину прошлого года», — написал он. Как следует из данных на сайте комфина, всего в бюджет поступило 318,5 млрд рублей, что на 13% выше годового плана.



«Основной прирост приходится на компании нефтегазового сектора. Но и без них налог на прибыль демонстрирует положительную динамику», — отметил Корабельников.



C января по июнь в городской бюджет поступило 626 млрд рублей, или 70% от запланированного годового объема. По сравнению с первым полугодием 2021 года доходы увеличились на 262 млрд рублей, или на 72,1%.

Ранее, комментируя сверхдоходы бюджета, собеседники «Фонтанки» в финансовом блоке указывали на его источники. Нефтегазовый сектор неплохо заработал на экспорте за счет роста цен на энергоносители и обвала рубля, который пришелся на март. Определенную роль сыграла и перерегистрация в Петербурге «Газпрома».

