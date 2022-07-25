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    Бюджет Петербурга пополняется опережающими темпами. Годовой план по доходам на прибыль уже перевыполнен

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    Петербург досрочно выполнил план по налогу на прибыль организаций. Об этом 25 июля сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

    «Поступления налога за первое полугодие 2022 года почти в 3 раза превысили поступления за первую половину прошлого года», — написал он. Как следует из данных на сайте комфина, всего в бюджет поступило 318,5 млрд рублей, что на 13% выше годового плана.

    «Основной прирост приходится на компании нефтегазового сектора. Но и без них налог на прибыль демонстрирует положительную динамику», — отметил Корабельников.

    C января по июнь в городской бюджет поступило 626 млрд рублей, или 70% от запланированного годового объема. По сравнению с первым полугодием 2021 года доходы увеличились на 262 млрд рублей, или на 72,1%.

    Ранее, комментируя сверхдоходы бюджета, собеседники «Фонтанки» в финансовом блоке указывали на его источники. Нефтегазовый сектор неплохо заработал на экспорте за счет роста цен на энергоносители и обвала рубля, который пришелся на март. Определенную роль сыграла и перерегистрация в Петербурге «Газпрома».

    Но ростом доходов, а значит, и налоговых отчислений могли похвастаться не только гиганты, но и малый бизнес, наконец освободившийся от ковидных ограничений.

    О том, что сейчас «с бюджетом в Петербурге все в порядке» не так давно заявил президент Владимир Путин, предложив властям города «не жадничать» и «отщипнут деньжат» на развитие робототехники.

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