    Пробки

    3/10

    usd54.85eur55.83
    Ужасы Красного треугольникаПочему 90-е в модеРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Аукцион на поставку 55 автобусов для Петербурга выиграл дилер ЛиАЗ

    2903
    1 комментарий

    Петербургский «Пассажиравтотранс» подвел итоги аукциона на поставку 55 дизельных автобусов среднего класса. Единственную заявку подала компания «Питербасцентр».

    Протокол опубликован накануне, контракт с «Питербасцентром» подпишут на 769 млн рублей. Эта компания не впервые привозит подвижной состав в Петербург, она является дилером ЛиАЗ.

    Перед этим, напомним, стало известно, что 50 дизельных автобусов большого класса по двум контрактам поставит компания «Автотехком», предположительно, это будут МАЗ. Напомним, оба производителя в последние недели фигурировали в новостях в связи с возгораниями на автобусах — всего горели 4 машины. Это были газомоторные машины, приобретенные ранее частными перевозчиками — «Вест-Сервисом» и «Третьим парком».

    В текущем году «Пассажиравтотранс» также приобрел 48 односекционных автобусов на КПГ и 35 автобусов особо большого класса «Волгабас».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close