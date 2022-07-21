Аукцион на поставку 55 автобусов для Петербурга выиграл дилер ЛиАЗ

Петербургский «Пассажиравтотранс» подвел итоги аукциона на поставку 55 дизельных автобусов среднего класса. Единственную заявку подала компания «Питербасцентр».



Протокол опубликован накануне, контракт с «Питербасцентром» подпишут на 769 млн рублей. Эта компания не впервые привозит подвижной состав в Петербург, она является дилером ЛиАЗ.



Перед этим, напомним, стало известно, что 50 дизельных автобусов большого класса по двум контрактам поставит компания «Автотехком», предположительно, это будут МАЗ. Напомним, оба производителя в последние недели фигурировали в новостях в связи с возгораниями на автобусах — всего горели 4 машины. Это были газомоторные машины, приобретенные ранее частными перевозчиками — «Вест-Сервисом» и «Третьим парком».

