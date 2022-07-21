Директор ЦРУ назвал Путина «слишком здоровым»

Президент РФ Владимир Путин «слишком здоров». Об этом в среду, 20 июля, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс во время выступления по безопаcности Аспенского института в американском штате Колорадо.
«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — сказал Бернс (цитата по РБК).
После встречи в Тегеране президент России Владимир Путин несколько раз покашливал во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени». Российский лидер объяснил это работой кондиционера.
«Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», — объяснил Путин.
«Фонтанка» писала, что накануне вечером Владимир Путин провёл в Тегеране переговоры с президентами Ирана и Турции. По итогам этой встречи было принято совместное заявление по стабилизации ситуации в Сирии.