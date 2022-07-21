Директор ЦРУ назвал Путина «слишком здоровым»

Президент РФ Владимир Путин «слишком здоров». Об этом в среду, 20 июля, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс во время выступления по безопаcности Аспенского института в американском штате Колорадо.



«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — сказал Бернс (цитата по РБК).

После встречи в Тегеране президент России Владимир Путин несколько раз покашливал во время выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени». Российский лидер объяснил это работой кондиционера.