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    Набережные в центре Петербурга на четыре часа оставят без машин для репетиции парада ко Дню ВМФ

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    Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ
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    Вечером 19 июля в Адмиралтейском районе Петербурге на четыре часа перекроют проезд по нескольким улицам. В городе вновь пройдет репетиция Главного военно-морского парада.

    С 7 до 11 часов вечера для проезда транспорта закроют Адмиралтейскую набережную и одноименный проезд, участок Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста и Сенатскую площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара.

    Также напомним, что с полуночи 20 июля нельзя будет парковаться на участках Адмиралтейской, Дворцовой и Университетской набережных и в Таможенном переулке. А с полуночи 21 июля в силу вступят первые перекрытия, связанные с трансляцией предстоящего парада. Эти ограничения продлятся до 5 августа.

    С 18 на 19 июля в Петербурге состоялась первая ночная тренировка парада ко Дню ВМФ, который в этом году выпадает на 31 июля. Из-за этого мосты в центре развели до шести утра. Сегодня днем прошла репетиция воздушной части. Ожидается, что участие в Главном военно-морском параде 31 июля примут 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. Среди них будет и первый женский экипаж, который проходит службу на патрульном катере «Раптор».

    Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

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