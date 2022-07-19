Самолеты в небе над Петербургом. Воздушная часть наступающего Дня ВМФ в объективе «Фонтанки»

Жители Петербурга вновь смогли увидеть репетицию воздушной части парада ко Дню ВМФ 19 июля. Звуки буднего дня на некоторое время сменились ревом двигателей самолетов и вертолетов, а ласточки и чайки не на шутку были встревожены громкими машинами.
«Фонтанка.ру»
Участие в тренировке, как и в прошлый раз, принимали более 40 самолетов и вертолетов, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, самолеты Бе-200, Ил-38, Ту-134, многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27 и другие типы авиатехники.
О том, как проходила ночная репетиция с участием боевых кораблей, читайте и смотрите в материале «Фонтанки».