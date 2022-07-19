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    Самолеты в небе над Петербургом. Воздушная часть наступающего Дня ВМФ в объективе «Фонтанки»

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    Жители Петербурга вновь смогли увидеть репетицию воздушной части парада ко Дню ВМФ 19 июля. Звуки буднего дня на некоторое время сменились ревом двигателей самолетов и вертолетов, а ласточки и чайки не на шутку были встревожены громкими машинами.

    «Фонтанка.ру»

    Участие в тренировке, как и в прошлый раз, принимали более 40 самолетов и вертолетов, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, самолеты Бе-200, Ил-38, Ту-134, многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27 и другие типы авиатехники.

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    О том, как проходила ночная репетиция с участием боевых кораблей, читайте и смотрите в материале «Фонтанки».

    «Фонтанка» напоминает, что ради подготовки парада ко Дню ВМФ набережные в центре Петербурга будут перекрывать с 19:00 до 23:00 часов 19 июля и с 19:00 до 23:00 21 июля. О том, как в Финском заливе прошла тренировка кораблей, читайте в нашем материале.

    День ВМФ в этом году будет отмечаться 31 июля. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в Главном военно-морском параде в Петербурге примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. А также первый женский экипаж, который проходит службу на патрульном катере «Раптор».

    Северный флот на параде представят также девять вертолётов и дюжина самолётов. Будут участвовать дальние противолодочные самолёты Ту-142, бомбардировщики Су-24, палубные истребители МиГ-29к, истребители-перехватчики МиГ-31, вертолёты Ка-27 и Ми-8.

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