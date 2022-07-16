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    Швыдкой заявил, что все российские экспонаты вернулись с международных выставок

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    В России вернулись все экспонаты из государственного музейного фонда, которые находились на выставках в «недружественных» странах. Об этом 16 июля заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    «Все экспонаты, которые находились в государственном музейном фонде Российской Федерации, они все вернулись на родину», – сказал он ТАСС.

    При этом за границей остаются две-три работы, принадлежащие частным коллекционерам. По словам чиновника, их возвращение осложняется тем, что их владельцы находятся под европейскими санкциями.

    В мае «Фонтанка» показывала, как в Эрмитаж после парижских гастролей вернулись картины из коллекции братьев Морозовых. При этом две работы из частных коллекций остались во Франции из-за санкций. А здесь можно увидеть, как в Русский музей возвращались шедевры из испанского филиала.

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