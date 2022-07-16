Швыдкой заявил, что все российские экспонаты вернулись с международных выставок

В России вернулись все экспонаты из государственного музейного фонда, которые находились на выставках в «недружественных» странах. Об этом 16 июля заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.



«Все экспонаты, которые находились в государственном музейном фонде Российской Федерации, они все вернулись на родину», – сказал он ТАСС.



При этом за границей остаются две-три работы, принадлежащие частным коллекционерам. По словам чиновника, их возвращение осложняется тем, что их владельцы находятся под европейскими санкциями.

