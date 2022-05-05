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    Швыдкой: Экспонаты собрания Морозовых, принадлежащие частным лицам, остаются во Франции

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    Экспонаты выставки «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства», прибывшие в Париж из частных коллекций, пока остаются во Франции. Об этом 5 мая сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает «Интерфакс».

    «Нет, частные [не вернулись]. У них другой правовой статус, поэтому рассматривается другой механизм юридического возвращения», — ответил Швыдкой на вопрос о судьбе предметов из частных коллекций.

    Сейчас обсуждаются варианты их возвращения.

    Le Monde со ссылкой на французский Минкульт писал, что в стране задержаны две картины с этой выставки: «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского, принадлежащий бизнесмену Петру Авену, и «Портрет Тимофея Морозова» Валентина Серова из Московского музея авангардного искусства, основанного Моше Кантором.

    Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила, что экспонаты из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых вернулись в Россию и уже доставлены в государственные музеи, в том числе в Эрмитаж в Петербурге.

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