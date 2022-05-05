Экспонаты коллекции Морозовых добрались до своих музеев в России

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что экспонаты из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых вернулись в Россию и уже доставлены в государственные музеи, в том числе в Эрмитаж в Петербурге.

«На выставке «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых» в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и 2 — из Русского музея. Транспортировка в Российскую Федерацию всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая», — написала Любимова 5 мая в своём телеграм-канале .

Она подчеркнула, что возвращение экспонатов — это результат командной работы, в которой участвовали российское правительство, МИД, таможенная служба и транспортные компании.



Полную коллекцию Морозовых можно будет увидеть летом в Москве в рамках специального выставочного проекта ГМИИ им. Пушкина, добавила министр.



«Фонтанка» сообщала, что выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» в парижском фонде Louis Vuitton завершилась 3 апреля. На ней были представлены работы европейских мастеров: Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других, а также российских художников: Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского. Картины стали готовить для отправки домой, при этом в СМИ появилась информация о том, что две работы из частных коллекций могут быть задержаны во Франции из-за санкций ЕС. С середины апреля экспонаты начали возвращаться в Россию.

