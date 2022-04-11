Михаил Швыдкой рассказал, когда вернутся экспонаты с выставки Морозовых

К майским праздникам картины из коллекции Морозовых с выставки в Париже могут вернуться в Россию: логистика их транспортировки проработана. Об этом 11 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Михаила Швыдкого, спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству. Судьба двух работ из частных собраний пока не определена.

Михаил Швыдкой объяснил журналистам, что предметы искусства из государственных коллекций выведены из-под санкций ЕС. А вот к картинам из частных коллекций применимы другие меры. Если работы, о которых идет речь, не выпустят из Франции, то их содержание в фонде Louis Vuitton будет гарантировать их сохранность и безопасность, сказал спецпредставитель.



«Естественно, мы не оставим без внимания и то, что будет происходить с вещами частных коллекций. Это тоже зона ответственности. Просто есть свои юридические проблемы, иные, чем существуют с государственной частью, которая выведена из-под санкций ЕС», — приводит агентство слова Швыдкого.

Выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» в парижском фонде Louis Vuitton завершилась 3 апреля.

На ней были представлены работы европейских мастеров: Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других, а также российских художников: Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского.

Также 11 апреля в Эрмитаж вернулись картины с итальянской выставки «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей», задержанные ранее на финской границе.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, принимая экспонаты, поблагодарил российские и иностранные службы, благодаря работе которых картины вернулись в стены музея.

