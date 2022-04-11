«Выставки готовятся к возвращению». Пиотровский прокомментировал встречу экспонатов Эрмитажа

«Я хочу сердечно поблагодарить сотрудников посольства России в Финляндии, Министерство иностранных дел наше, правительство, Министерство культуры, Федеральную таможенную службу, МИД Финляндии и наших партнеров в Италии и во Франции, которые все вместе слаженной работой подтвердили очень важную вещь — что в нынешнем действующем международном праве культурный обмен и выставочный обмен имеют особый статус. И не подчиняются, по крайней мере на сегодня, даже санкционным требованиям. Это очень важно», — заявил Пиотровский.

Директор Эрмитажа рассказал и о значении самой прошедшей выставки.



«"Гран тур" — выставка очень важная, она проходила в Милане, — напомнил он. — «Гран тур» — это обычай XIX века, когда знать всей Европы для того, чтобы стать приличными людьми, должна была приехать в Италию познакомиться с итальянскими древностями. Этому была посвящена выставка, и огромную роль в этом играла как раз русская знать, которая собирала коллекции, которая ездила по Италии, — недаром на обложке каталога помещена картина «Семья Толстых посещает Венецию». Последним владельцем этой картины был Дмитрий Иванович Толстой, последний директор императорского Эрмитажа, так что во всех смыслах важная картина. Там были скульптуры Кановы, картины Виже-Лебрен, Энгра — то есть это был некий русский флаг, развевающийся над «Галереей Италии» в Милане, и в этом — один из смыслов тех выставок, которые мы делаем».



Комментировать вопрос возвращения других выставок, находящихся за рубежом, Пиотровский не стал.



«Вы все знаете, что у нас есть еще выставки, комментировать это мы все не будем из соображений безопасности, — предупредил он. — Все идет своим чередом, выставки готовятся к возвращению».

