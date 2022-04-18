Первые работы из коллекции Морозовых прибыли в Россию из Франции

Российские экспонаты из коллекции Морозовых начали возвращаться в Россию из Франции, где проходила их выставка. Об этом 18 апреля сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Сейчас происходит отправка как раз произведений из Парижа, первая машина уже на территории Российской Федерации», — цитирует СМИ слова Швыдкого.
Чиновник рассказал, что при благоприятных обстоятельствах, все картины из коллекции Морозовых вернутся в Россию в середине мая. Также он упомянул о том, что была проработана «юридическая формула», позволяющая гарантировать возврат всех музейных экспонатов после всех зарубежных выставок домой.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» в парижском фонде Louis Vuitton завершилась 3 апреля. На ней были представлены работы европейских мастеров: Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других, а также российских художников: Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского. Картины из российских музеев стали готовить для отправки домой, при этом в СМИ появилась информация о том, что две работы из частных коллекций могут быть задержаны во Франции из-за санкций ЕС.