Первые работы из коллекции Морозовых прибыли в Россию из Франции

Российские экспонаты из коллекции Морозовых начали возвращаться в Россию из Франции, где проходила их выставка. Об этом 18 апреля сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире радиостанции «Говорит Москва».



«Сейчас происходит отправка как раз произведений из Парижа, первая машина уже на территории Российской Федерации», — цитирует СМИ слова Швыдкого.



Чиновник рассказал, что при благоприятных обстоятельствах, все картины из коллекции Морозовых вернутся в Россию в середине мая. Также он упомянул о том, что была проработана «юридическая формула», позволяющая гарантировать возврат всех музейных экспонатов после всех зарубежных выставок домой.

