Посмотрите, как в Эрмитаж вернулись все экспонаты парижской выставки

Картины из коллекции братьев Морозовых вернулись в Эрмитаж после парижских гастролей. Видео возвращения произведений искусства 5 мая предоставил «Фонтанке» музей.
На видеокадрах запечатлено прибытие грузовика с эрмитажными работами к Главному штабу. Машину с ценным грузом встречают директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие руководители музея. Деревянные ящики с картинами рабочие вносят по служебному коридору Штаба и распаковывают. Извлеченные картины внимательно проверяют специалисты — не повредила ли им длительная транспортировка.
Государственный Эрмитаж
Все 65 картин, которые отправлял на парижскую выставку Эрмитаж, вернулись домой. Экспонаты возвращались на территорию России 15-ю рейсами начиная с 14 апреля. Последние машины с предметами из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина и Эрмитажа пересекли российскую границу 2 мая.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что две картины с парижской выставки «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» пока остаются во Франции. Они принадлежат частным коллекциям и попали под санкции. Их сохранность и безопасность гарантируются французской стороной.