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    Посмотрите, как в Эрмитаж вернулись все экспонаты парижской выставки

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    Фото: Государственный Эрмитаж
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    Картины из коллекции братьев Морозовых вернулись в Эрмитаж после парижских гастролей. Видео возвращения произведений искусства 5 мая предоставил «Фонтанке» музей.

    На видеокадрах запечатлено прибытие грузовика с эрмитажными работами к Главному штабу. Машину с ценным грузом встречают директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие руководители музея. Деревянные ящики с картинами рабочие вносят по служебному коридору Штаба и распаковывают. Извлеченные картины внимательно проверяют специалисты — не повредила ли им длительная транспортировка.

    Государственный Эрмитаж

    Все 65 картин, которые отправлял на парижскую выставку Эрмитаж, вернулись домой. Экспонаты возвращались на территорию России 15-ю рейсами начиная с 14 апреля. Последние машины с предметами из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина и Эрмитажа пересекли российскую границу 2 мая.

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что две картины с парижской выставки «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» пока остаются во Франции. Они принадлежат частным коллекциям и попали под санкции. Их сохранность и безопасность гарантируются французской стороной.

    Фото: Государственный Эрмитаж

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