ФАС одобрила покупку OBI российской компанией

Служба отмечает, что стороны работают на разных рынках: группа MAX разрабатывает строительные проекты, OBI - торгует непродовольственными товарами, оказывает коммунальные услуги, предоставляет недвижимость в аренду. ФАС считает, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на этих рынках.

MAX разрешается приобрести 100% долей организаций «ОБИ Франчайзинговый центр», «ОБИ Прямой импорт и поставки», «Управление активами Волжский», «Сделай своими руками» и «Сделай своими руками Северо-Запад», а также 58% долей компании «Сделай своими руками-Казань».

По данным СПАРК, ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний MAX» с апреля 2022 года принадлежит предпринимателю из Москвы Илье Колобкову. Ему также принадлежит 50% в ООО «Самис», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий. Выручка компании в 2021 году составила 16 млн рублей.

Немецкая сеть OBI работала в России с 2003 года. За это время в стране были открыты 27 магазинов, в которых трудились с 4,9 тыс. сотрудников.

В начале марта 2022 года ретейлер объявил об уходе с российского рынка и закрытии магазинов. Вскоре немецкая материнская компания ОBI вышла из российского бизнеса.

Магазины оставались закрытыми до 26 апреля, когда стало известно, что сеть возобновляет работу в России. На следующий день первый магазин открылся в Москве. В Петербурге магазины сети заработали с 1 мая. Примерно тогда же стало известно, что на российский бизнес компании претендует группа MAX.