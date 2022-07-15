Россия запретила въезд в страну почти всем японским депутатам

Россия запретила въезд в страну 384 членам парламента Японии в ответ на персональные санкции против депутатов Госдумы РФ. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба МИД РФ.

Японские парламентарии, как уточняет МИД, заняли недружественную антироссийскую позицию и выступают с обвинениями России «в контексте специальной военной операции».

Палата представителей японского парламента состоит из 480 депутатов.



Японские власти утвердили уже несколько пакетов ограничительных мер против более 700 человек из России, Белоруссии, ДНР и ЛНР, более 200 российских и белорусских компаний. Заморожены активы некоторых банков и организаций. В списке запрещённых к экспорту товаров и технологий — более 400 наименований.