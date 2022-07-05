    Пробки

    4/10

    usd55.09eur57.18
    Ажиотаж и IKEAРоссия открывает границыКак получить шенгенОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Новые японские санкции обращены против 57 физлиц и 6 организаций из РФ

    1548
    2 комментария

    Токио расширило санкции против России, объявил Минфин страны.

    В частности, как сообщает 5 июля РИА Новости, вводится запрет на экспорт для 90 организаций из РФ и Белоруссии. В санкционный список внесены 57 физических лиц и 6 организаций из России. Среди компаний — «Алмаз-Антей», Фонд стратегической культуры, а также некоторые информационные порталы, включая SouthFront и Инфорос. Среди физлиц — вице-премьер Дмитрий Григоренко, родственники основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, виолончелист Сергей Ролдугин с супругой.

    Также Япония запрещает с 5 сентября оказание финансовых услуг России, включая аудит и трастовые услуги. Ещё один пункт — запрет на импорт российского золота, его сроки назовут позже.

    Японские власти утвердили уже несколько пакетов ограничительных мер против более 700 человек из России, Белоруссии, ДНР и ЛНР, более 200 российских и белорусских компаний. Заморожены активы некоторых банков и организаций. В списке запрещённых к экспорту товаров и технологий — более 400 наименований.

    «В качестве одной из контрмер» в Госдуму в конце июня внесли законопроект об установлении 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Комментарии
    2

    Новости компаний

    close
    close