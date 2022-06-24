«В качестве одной из контрмер». В ГД внесли законопроект об установлении 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией

В Госдуму внесли законопроект об установлении 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Документ 24 июня появился в думской электронной базе.

Инициативная группа предлагает изменить наименование «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945)» на «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны (1945)».

