«В качестве одной из контрмер». В ГД внесли законопроект об установлении 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией

В Госдуму внесли законопроект об установлении 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Документ 24 июня появился в думской электронной базе.
Инициативная группа предлагает изменить наименование «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945)» на «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны (1945)».
«С началом специальной военной операции на Украине Токио в координации с коллективным Западом развязал <...> недружественную кампанию против нашей страны», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутаты и сенаторы предлагают установить такое наименование Дня воинской славы «в качестве одной из контрмер».