    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    763мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd53.36eur55.99
    Жить в России ПутинаКуда пойти в выходныеКак посмотреть "Алые Паруса"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «В качестве одной из контрмер». В ГД внесли законопроект об установлении 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией

    831
    8 комментариев

    В Госдуму внесли законопроект об установлении 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Документ 24 июня появился в думской электронной базе.

    Инициативная группа предлагает изменить наименование «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945)» на «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны (1945)».

    «С началом специальной военной операции на Украине Токио в координации с коллективным Западом развязал <...> недружественную кампанию против нашей страны», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

    Депутаты и сенаторы предлагают установить такое наименование Дня воинской славы «в качестве одной из контрмер».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    Kostiks
    Осталось название Дня Победы 9 мая дополнить чем-нибудь про демилитаризацию и денацификацию гитлеровской Германии.
    Превратить праздники - символы мира - в политоту.
    VKuser86771196
    Дно становится всё глубже.
    Zet
    Это лоббирует шансонье Михаил Шуфутинский!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close