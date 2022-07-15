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    Ассоциация владельцев кинотеатров: число пиратских показов за месяц выросло в разы

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    Все больше кинотеатров в России начинают показывать нелицензионные копии голливудских новинок. Об этом 15 июля заявил в интервью изданию «Бюллетень кинопрокатчика» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

    Он даже смог назвать точное количество кинотеатров, которые на данный момент решили показывать пиратский контент, — сейчас их 127. При этом всего четыре недели назад несанкционированные показы проводили всего лишь 16 кинозалов.

    «На сегодняшний день волна несанкционированного показа копий фильмов развивается по экспоненте и будет только расти», — сказал Воронков изданию.

    Кинотеатры прибегают к таким мерам, чтобы выжить.

    «Если сравнивать последний уик-энд к средненедельному обороту 2021 года, падение составляет 72%. За последнюю неделю 37% кинозалов не показали ни одного сеанса в день. Это не значит, что все они закрылись окончательно, они просто "сегодня не работают"», — сказал Алексей Воронков.

    Из-за ухода из российского кинопроката голливудских студий в марте 2022 года весь кинотеатральный бизнес в России терпит большие убытки. Владельцы кинотеатров просили у государства помощи, но не получили ее.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге начали показывать нелицензионный контент и почему кинотеатры не смогли заменить Голливуд на Болливуд и Китай.

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