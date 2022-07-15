Ассоциация владельцев кинотеатров: число пиратских показов за месяц выросло в разы

Все больше кинотеатров в России начинают показывать нелицензионные копии голливудских новинок. Об этом 15 июля заявил в интервью изданию «Бюллетень кинопрокатчика» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.



Он даже смог назвать точное количество кинотеатров, которые на данный момент решили показывать пиратский контент, — сейчас их 127. При этом всего четыре недели назад несанкционированные показы проводили всего лишь 16 кинозалов.