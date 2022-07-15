    Пробки

    3/10

    usd58.26eur58.34
    ТЕМА ДНЯ

    Граница открылась, постановление опубликовано

    Покупаем автомобиль в ЕвропеВсе об открытии ФинляндииНовые маршрутыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Новый вице-премьер и провокации на бегущих строчках. Стало известно, зачем Госдума соберется на экстренное заседание 15 июля

    3266
    3 комментария

    Опубликована повестка заседания Госдумы РФ, которое состоится 15 июля. Ранее стало известно, что депутатов собирают во внеочередном порядке, хотя весенняя сессия закончилась еще 6 числа.

    Как и предполагалось, согласно повестке, Госдума должна будет рассмотреть вопрос об утверждении главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера — его кандидатуру представил глава правительства Михаил Мишустин.

    Порядок работы Госдумы 15 июляСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

    Кроме того, рассмотрят в первом чтении изменения в закон о ветеранах. Они касаются предоставления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим органов ФСБ, которые действуют в рамках спецоперации на территории Украины, ДНР, ЛНР и прилегающих субъектов РФ.

    Ряд законопроектов рассмотрят во втором чтении. По большей части они касаются приведения терминологии в существующих законах к той же, которая используется в Конституции.

    Продолжится рассмотрение еще десятка законопроектов. В частности — изменение в бюджетный кодекс, которое обязывает внести проект бюджета 2023–2025 годов не позднее 1 октября 2022-го.

    Один из законопроектов касается наружной цифровой рекламы. «Наиболее уязвимые сектора в информационной сфере — это наружная реклама на цифровых носителях, на транспорте и электронные доски с объявлениями, где физические лица размещают существенный массив информации, который может быть использован недружественными странами в целях нанесения ущерба Российской Федерации и российским юридическим и физическим лицам», — говорится в пояснительной записке. В связи с этим предлагается создать единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений.

    Ещё один пункт - изменение в закон об исполнительном производстве, чтобы средства, взысканные по исполнительному листу, уходили на счет взыскателя исключительно в российских банках — или на казначейский счет.

    Предлагается также изменение в Уголовно-исполнительный кодекс, уточняющее срок, после которого осужденных за особо тяжкие преступление можно переводить из колонии строго режима в колонии-поселения (половина срока вместо двух третей). Предложено скорректировать и сроки, после которых неотбытую часть заключения наказания можно заменить на принудительные работы.

    В повестке — законопроект, который направлен на ускорение информационного обмена между МВД и Банком России по вопросам, связанным с уголовными делами по фактам мошенничества при осуществлении переводов денежных средств.

    Еще один законопроект касается формирования комплексной системы выбора и доступности целевого обучения для всех граждан на основе публичного конкурса и публичных заявок работодателей.

    Ранее стало известно, что Госдума соберется на внеочередное заседание 15 июля. Спикер Вячеслав Володин объяснил это большим количеством поступивших законопроектов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close
    close