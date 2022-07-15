Новый вице-премьер и провокации на бегущих строчках. Стало известно, зачем Госдума соберется на экстренное заседание 15 июля

Опубликована повестка заседания Госдумы РФ, которое состоится 15 июля. Ранее стало известно, что депутатов собирают во внеочередном порядке, хотя весенняя сессия закончилась еще 6 числа.



Как и предполагалось, согласно повестке, Госдума должна будет рассмотреть вопрос об утверждении главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность вице-премьера — его кандидатуру представил глава правительства Михаил Мишустин.



Порядок работы Госдумы 15 июля Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Кроме того, рассмотрят в первом чтении изменения в закон о ветеранах. Они касаются предоставления статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий военнослужащим органов ФСБ, которые действуют в рамках спецоперации на территории Украины, ДНР, ЛНР и прилегающих субъектов РФ.



Ряд законопроектов рассмотрят во втором чтении. По большей части они касаются приведения терминологии в существующих законах к той же, которая используется в Конституции.

Продолжится рассмотрение еще десятка законопроектов. В частности — изменение в бюджетный кодекс, которое обязывает внести проект бюджета 2023–2025 годов не позднее 1 октября 2022-го.



Один из законопроектов касается наружной цифровой рекламы. «Наиболее уязвимые сектора в информационной сфере — это наружная реклама на цифровых носителях, на транспорте и электронные доски с объявлениями, где физические лица размещают существенный массив информации, который может быть использован недружественными странами в целях нанесения ущерба Российской Федерации и российским юридическим и физическим лицам», — говорится в пояснительной записке. В связи с этим предлагается создать единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений.



Ещё один пункт - изменение в закон об исполнительном производстве, чтобы средства, взысканные по исполнительному листу, уходили на счет взыскателя исключительно в российских банках — или на казначейский счет.

Предлагается также изменение в Уголовно-исполнительный кодекс, уточняющее срок, после которого осужденных за особо тяжкие преступление можно переводить из колонии строго режима в колонии-поселения (половина срока вместо двух третей). Предложено скорректировать и сроки, после которых неотбытую часть заключения наказания можно заменить на принудительные работы.



В повестке — законопроект, который направлен на ускорение информационного обмена между МВД и Банком России по вопросам, связанным с уголовными делами по фактам мошенничества при осуществлении переводов денежных средств.

