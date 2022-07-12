Как в футбольной команде. Путин увеличил число вице-премьеров РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении в кабинете министров числа заместителей председателя правительства страны. Соответствующий документ опубликован 12 июля на сайте Кремля.
До недавнего времени в кабмине было десять вице-премьеров: первый замглавы правительства РФ Андрей Белоусов, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
Одновременно с этим пресс-служба кабмина уже проинформировала, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму в качестве кандидата на должность нового вице-премьера главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.