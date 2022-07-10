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    Вопросы, которые нельзя отложить. Госдума собирается на внеочередное заседание

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    Депутаты Государственной думы собираются рассмотреть вопрос о проведении внеочередного заседания. Собрание состоится 11 июля, а внеплановая пленарка – через четыре дня. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

    Отмечается, что в понедельник Совет Госдумы соберется, чтобы рассмотреть вопрос о проведении 15 июля внеочередного пленарного заседания. Такое поручение дал спикер парламента Вячеслав Володин. Связно оно с тем, что накопились вопросы, по которым нужно принять неотложное решение. В том числе, «будут рассмотрены правительственные инициативы».

    Добавим, что весенняя сессия Государственной думы завершилась несколько дней назад, 7 июля. После этого парламентарии должны были уйти на каникулы.

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