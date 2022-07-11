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    Володин рассказал, что будет рассматривать Госдума на внеочередном заседании 15 июля

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    Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законопроекты планирует рассмотреть на внеочередном пленарном заседании 15 июля российский парламент. По его словам, они в первую очередь касаются поддержки экономики и социальной защиты граждан и военнослужащих.

    «Совет Государственной думы сегодня принял решение о проведении 15 июля в 12:00 внеочередного пленарного заседания. На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», — заявил Володин (цитата по сайту Госдумы).

    Володин уточнил, на рассмотрение парламенту с 4 июля поступило 42 законопроекта, а всего внесено 86 инициатив.

    «Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее», — добавил он.

    Депутаты Госдумы собираются на внеочередное заседание 15 июля, хотя весенняя сессия завершилась несколько дней назад. После этого парламентарии должны были уйти на каникулы.

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