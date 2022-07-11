Володин рассказал, что будет рассматривать Госдума на внеочередном заседании 15 июля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законопроекты планирует рассмотреть на внеочередном пленарном заседании 15 июля российский парламент. По его словам, они в первую очередь касаются поддержки экономики и социальной защиты граждан и военнослужащих.



«Совет Государственной думы сегодня принял решение о проведении 15 июля в 12:00 внеочередного пленарного заседания. На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», — заявил Володин (цитата по сайту Госдумы).