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    Трехлетняя девочка покатилась по эскалатору в ТЦ Петербурга, пока мама отвернулась к коляске

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    Женщина с коляской выпустила руку трехлетней дочки, подходя к эскалатору в Выборгском районе Петербурга. Девочка упала и покатилась вниз.

    «Фонтанка»

    Действие разворачивалось в пятом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 14 июля. Судя по кадрам с места событий, ребенок заходил на эскалатор первым, держа за руку маму, которая везла коляску.

    До конца эскалатора девочка не доехала — остановилась примерно посередине. Женщина к ней подошла и помогла подняться, затем вернулась к коляске, о чем-то поговорила с сотрудницей центра и скрылась из кадра. Малышка ползком переместилась с эскалатора и убежала вслед за мамой.

    Напомним, три дня назад двухлетней девочке раздробило палец на эскалаторе в ТЦ «Мега Дыбенко». В июне эскалатор повредил руку трехлетней девочке в ТРК «Невский». Врачи сделали всё возможное, но констатировали, что прежней кисть ребёнка уже не будет.

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