Трехлетняя девочка покатилась по эскалатору в ТЦ Петербурга, пока мама отвернулась к коляске

Женщина с коляской выпустила руку трехлетней дочки, подходя к эскалатору в Выборгском районе Петербурга. Девочка упала и покатилась вниз.

Действие разворачивалось в пятом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 14 июля. Судя по кадрам с места событий, ребенок заходил на эскалатор первым, держа за руку маму, которая везла коляску.



До конца эскалатора девочка не доехала — остановилась примерно посередине. Женщина к ней подошла и помогла подняться, затем вернулась к коляске, о чем-то поговорила с сотрудницей центра и скрылась из кадра. Малышка ползком переместилась с эскалатора и убежала вслед за мамой.

